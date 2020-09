Chiffre du jour : 67 tonnes de piles recyclées en Vaucluse

C'est la semaine européenne du recyclage des piles. Chaque Français utilise en moyenne 26 piles par an. Un milliard de piles sont vendues chaque année en France. En Vaucluse l'an passé, 67 tonnes de piles ont été collectées. 3,3 millions de piles vont être recyclées. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est au 10e rang des régions qui recyclent les piles.

Piles recyclées en freins, gouttières ou pièces de monnaie

Plus de 80% d'une pile se recycle. C'est du fer, de l'acier, du zinc, du manganèse, du nickel, du plomb, du cobalt ou du cadmium. En recyclant les piles, on économise les ressources de ces minéraux, on limite aussi la pollution. Le ferromanganèse sert à fabriquer des couverts, des disques de frein de TGV. L’oxyde de zinc se retrouve sur les toits et dans les gouttières.

Le nickel et le cadmium sont réutilisés pour fabriquer de nouvelles batteries ou des pièces de monnaie. L'acier est utilisé dans l'automobile pour des carrosseries ou pour fabriquer des cadres de vélo. Les batteries des vélos électriques ou des trottinettes peuvent aussi se recycler. Il faut les rapporter dans les points de vente des vélos électriques.

Toutes les piles se recyclent, celle de votre montre, de la télécommande de la télé ou celles qui sont dans les robots ménagers, le matériel de bricolage. C'est un geste facile qui ne coûte rien, mais un vrai geste pour la planète puisque les matières premières sont de plus en plus rares.