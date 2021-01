Chiffre du jour : 7 Français sur 10 préfèrent la galette des rois au gâteau des rois

Galette à la frangipane ou gâteau au fruits confits, les deux spécialités de l'Epiphanie contiennent des produits du Vaucluse : l'amande et les fruits confits. La majorité des fèves vient désormais d'Asie.

La galette et le gâteau des rois des artisans boulangers pâtissiers du Vaucluse

La galette des rois, c'était dimanche, mais l'Epiphanie, c'est mercredi. Nous avons donc encore beaucoup de bonnes raisons de manger des galettes et des gâteaux des rois. Pour fourrer cette galette à la frangipane, il faut des amandes. Le Vaucluse en produit de plus en plus. Essentiellement pour du nougat mais l'amande industrielle part aussi dans la frangipane.

Amandes du Vaucluse dans la frangipane

512 hectares d'amandiers sont plantés en Provence. France Amande table sur un doublement des surfaces plantées avec un triplement des volumes d'amandes d'ici quatre ans. La Compagnie des Amandes plante le plus grand verger d'amandiers de France à Serignan-du-Comtat sur 100 hectares.

Fruits confits d'Apt sur le gâteaux des rois

France Bleu Vaucluse ne va pas relancer la querelle entre frangipane et fruits confits (Note du diététicien de la rédaction : les journalistes de la radio savourent, dévorent, engloutissent avec le même appétit la galette à la frangipane ET le gâteau des rois).

Selon un sondage OpinionWay, 7 Français sur 10 préfèrent la galette à la frangipane. Le gâteau traditionnel provençal ne recueille que 11% des suffrages.

Les fruits confits du gâteau des rois viennent en partie d'Apt. Les fruits confits d'Apt sont même inscrits à l'inventaire national des savoir-faire de l'artisanat traditionnel de France. La société Apt-Union en produit 10.000 tonnes par an. Vous retrouvez ces fruits confits d'Apt dans les pâtisseries, les yaourts mais aussi sur vos gâteaux des rois.

Où trouver les meilleurs gâteaux et galettes des rois ?

Si vous pensez que galettes et gâteaux se trouvent chez le fleuriste ou chez le plombier, c'est que vous avez abusé des devinettes moisies des papillotes de mamie.

L'an dernier (en 2020), 80 pâtissiers de Vaucluse avaient participé à un concours. La meilleure galette frangipane était à la pâtisserie Nicoline de Coustellet. Le meilleur gâteau des rois aux fruits confits était celui de la boulangerie des Crousilles à Mornas.

