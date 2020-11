Chiffre du jour : 8 Orange aux Etats Unis

Les américains votent pour élire leur président avec au moins 6 heures de décalage horaire avec le Vaucluse. Mais si on vient d'Orange, il y a au moins 8 raisons de ne pas être complètement décalé. 8 comtés portent le nom d'Orange aux Etats Unis. On trouve des Orange County en Floride, dans l'Indiana, dans l'Etat de New York, en Caroline du Nord, au Texas, dans le Vermont, en Virginie et même en Californie. C'est dans le comté d'Orange qu'est installé depuis les années 50 le Disneyland de Californie.

Il y a aussi 8 villes qui portent le nom d'Orange en Californie, dans le Connecticut, le Massachusetts, le New Hamsphire, le New Jersey, le Texas, le Vermont et la Virginie. Orange est partout aux Etats Unis. et dans tous ces Orange, on attend les résultats pour savoir si Trump restera - ou pas - président mais les orangeois d'Amérique ont aussi voté pour désigner leur sheriff ou leur juge.

Avignon, Sault, Le Thor et Gargas are in the United States

On recense au moins trois Avignon aux Etats Unis. Ce ne sont pas des villes mais des quartiers résidentiels à Pleasantown en Californie avec même une Rhône Place. Il y a aussi un quartier Avignon à Santa Clarita en Californie. Un autre dans le Kansas, à Olathe, c'est la ville des GPS Garmin si vous êtes paumés.

On trouve Sault aussi aux Etas Unis : Sault Sainte Marie exactement puisque la ville est coupée en deux par la rivière Sainte Marie. C'était un comptoir important pour vendre des fourrures au 18eme siècle. Aujourd'hui la partie Sud de Sault est dans le Michigan, la partie nord est dans l'Ontario, c'est au Canada.

Il y aussi plusieurs Thor aux Etats Unis: une montagne de 3600 m dans l'Alaska, un peak dans la chaine de Teton dans le Wyoming.

Le Thor est aussi une ville de fermiers dans l'Iowa : quelques maisons en bois d'immenses silos et partout du maïs. Le Thor ce sont aussi deux mines abandonnées en pleine montagne dans le Colorado et le Nevada.

Que les viticulteurs se rassurent : si vous en voulez trouver Cairanne, Gigondas ou Vacqueyras aux Etats Unis, il faudra l'importer en bouteille.

On trouve quand même quelques Vaucluse aux Etats Unis. Vaucluse Station en Virginie, c'est surtout un arrêt pour peser les camions. Il y a aussi un Vaucluse Bar. Rien à boire dans ce bar, rien à voir non plus, Vaucluse Bar est la digue d'un marécage de l'Arkansas dans une courbe du Mississipi. Ce Vaucluse Bar est dans la ville de Chicot.

Gargas est aussi un cimetière dans l'Alabama. Carte postale de l'Amérique profonde., la route de Russelville quitte les étendues de maïs pour devenir un chemin de terre dans l'herbe vers quatre grands chênes. Gargas Cemetery dans l'Alabama abrite une dizaine de modestes tombes.

Vaucluse Bar depuis le pont qui enjambe le Mississipi - GoogleStreetview