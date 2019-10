Chiffre du jour : 821 millions affichés sur le Palais des Papes

Avignon, France

Le chiffre du jour c'est 821 millions.

C'est le chiffre qui sera projeté ce mercredi soir, sur le Palais des Papes à Avignon par l'association Action contre la faim. 821 millions de personnes dans le monde, souffrent de la faim. Cela représente un être humain sur neuf. Le chiffre résonne, évidemment, en cette journée mondiale de l'alimentation et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Sans surprise : les zones les plus touchées sont l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il y a là : 150 millions d'enfants qui souffrent de retards de croissance. Ils sont trop petits pour leur âge, ou trop maigres. Ces chiffres ne cessent d'augmenter depuis trois ans, à cause du réchauffement climatique qui pèse sur les pratiques agricoles, et de la hausse des conflits.

Afin d'enrayer ce phénomène, les organismes internationaux et les ONG travaillent sur le terrain. C'est le cas notamment d'Action contre la Faim. L'association fête ses 40 ans, elle a été créée en 1979 par un groupe d'intellectuels, dont Françoise Giroud, Bernard Henri Levy ou Marek Halter. Elle intervient dans tous les pays du monde, et dans de nombreux domaines. Elle apporte de l'aide directe dans les camps de réfugiés, elle aide au développement des activités agricoles, elle facilite aussi l'accès à l'eau potable : distribution, assainissement, construction de latrines.

Et donc ce mercredi soir à la tombée de la nuit pour clore cette journée mondiale de l'alimentation, la délégation de Vaucluse va projeter sur le Palais des Papes, à côté du ce chiffre de 821 millions : le message : "le combat continue".