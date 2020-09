Chiffre du jour : 9 enfants dans une micro-école unique à Avignon

Une micro-école installée à la fondation Lambert, la fondation d'art contemporain d'Avignon, accueille 9 élèves. Cette école publique est ouverte depuis janvier dernier dans un atelier de la fondation Lambert mais ces 9 élèves ne restent pas beaucoup dans cette salle de classe. D'abord parce qu'ils n'aiment pas beaucoup l'école et les salles de classe : ce sont tous des élèves de CM1 et de CM2 en difficulté scolaire ou des élèves qui sont prêts à décrocher. Ces micro écoles existent déjà au niveau "Collège" mais c'est la première micro école de France au niveau de l'école élémentaire. Les 10 élèves de cette micro école sont encadrés par un enseignant, une personne en service civique et des animateurs culturels. Leur mission pédagogique est de reconstruire l’estime de soi de ces 9 enfants "en portant sur eux un regard bienveillant et en mettant en oeuvre un renforcement positif à chaque étape si petite soit-elle". C'est précisément ce qui est écrit dans la fiche de poste de l'enseignant de cette micro école.

Danse, théâtre et art contemporain pour 9 élèves en difficulté

Tout le projet de cette micro école repose sur la culture. Il y avait de la place dans l'atelier de la fondation Lambert pour installer une salle de classe tout prés des œuvres d'art. Les 9 élèves n'ont que quelques pas à faire pour rencontrer les artistes et les équipes du musée. Mais il n'y a pas que les tableaux et les sculptures contemporaines, cette micro-école est associée au théâtre de la danse Golovine. Evidemment puisqu'on est à Avignon, théâtre aussi. C'est le théâtre des Halles qui accueille les 9 enfants pour découvrir d'autres manières d’exister, de s’affirmer, d’apprendre et de grandir. Pour l'instant, c'est un projet pilote de l'Education Nationale. Ce sont les enseignants qui sélectionnent en fin d'année scolaire les enfants qui sont inscrits dans cette école.