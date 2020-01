Chiffre du jour : c'est en 1925 que naît la commune du Pontet

Le Pontet, France

France Bleu Vaucluse jette un coup d'oeil dans le rétroviseur à l'occasion du deuxième débat des municipales sur notre antenne et sur francebleu.fr. C'est ce mercredi 29 janvier, de 19h à 20h autour de Daniel Morin et des trois candidats déclarés. La 151e commune du Vaucluse, la plus jeune du département ne prend son indépendance d'Avignon qu'en 1925. Avant, le Pontet n'est qu'un hameau qui regroupe de vastes domaines agricoles. Il y a très longtemps, le Pontet était une zone de marécages avec des eaux stagnantes. Le Pontet a été drainé pour créer les champs de fourrage des chevaux de trait d'Avignon. Après la culture de la garance, ce sont les usines qui s'installent au 19e siècle, comme St Gobain par exemple, qui fabriquait des engrais. Petit à petit, une église puis une école, une poste sont construites... Et même un hippodrome, c'est le plus ancien de France.

Une commune agricole puis industrielle et commerciale

Petit à petit, la commune acquiert ses propres infrastructures : une gare, un tramway, des écoles, une église, un cimetière, un lavoir et des commerces. Tout cela justifie que la commune vole enfin de ses propres ailes. À cette époque, en 1925, la commune compte 2.400 habitants. Elle est occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui réquisitionnent des logements et des entreprises. Le 27 mai 44, les Alliés bombardent la Provence. Les témoignages conservés par la mairie relatent "un fracas d'apocalypse", des hommes et des femmes "ensevelis vivants sous les décombres" et des quartiers "entièrement dévastés". Le Pontet est libérée le 25 août.

Petit à petit, la ville se débarrasse de son statut de de banlieue agricole d'Avignon pour devenir la commune industrielle avec produits électro-réfractaires, pâte à papier, des usines agro-alimentaire... mais tout le monde connait aussi Le Pontet pour sa vaste - trés vaste - zone commerciale. La commune compte aujourd'hui plus de 17.685 pontétiens..

