Chiffre du jour : dans six mois, le Tour de France gravira deux fois le Mont Ventoux

France Bleu Vaucluse lance le compte à rebours : dans six mois, c'est le retour du Tour de France sur le Mont Ventoux. Le 7 juillet prochain, l'étape sera 100% vauclusienne entre Sorgues et Malaucène. Elle prévoit non pas une mais deux ascensions du Ventoux, par Sault puis par Bédoin et une arrivée à Malaucène, soit 199 km de course précisément.

C'est l'attraction de cette 108e Grande Boucle et à coup sûr l'un des événements marquants de l'année sportive. Les fans de vélo se réjouissent, tous comme les professionnels du tourisme, qui ont l'espère rouvriront d'ici là. Les hôtels, les restaurants afficheront complets plusieurs jours avant et plusieurs jours après.

Beaucoup d'interrogations autour de ce Tour de France

Mais comme toutes les compétitions sportives, beaucoup d'interrogations subsistent à propos de ce Tour de France. L'épidémie de Covid permettra-t-elle de le maintenir ? Le calendrier estival du 26 juin au 18 juillet sera-t-il respecté ou reporté comme l'an dernier, à la fin de l'été ? La foule, masquée, mais la foule quand même, pourra-t-elle encourager les cyclistes sur les pentes du Ventoux ? Julian Alaphilippe remportera-t-il l'étape ? Pour ça, ne nous emballons pas, on verra plus tard.

D'ici là, une réunion aura lieu en préfecture avec tous les maires des communes traversées. ASO, l'organisateur, transmet une feuille de route détaillée au département et les consignes de sécurité. Ces communes vont devoir se préparer. Il faudra éventuellement boucher les trous sur la chaussée, refaire la route pour la rendre plus lisse et moins dangereuse et prévoir des itinéraires bis pour que les automobilistes qui ne veulent pas assister à l'étape puissent quand même se déplacer.