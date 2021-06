Chiffre du jour : en 2030, un Vauclusien sur trois aura plus de 60 ans

A deux semaines du premier tour des élections départementales, on poursuit notre série sur les compétences du Département. Parmi les actions majeures, figure l'aide aux personnes âgées dépendantes. On estime qu'en 2030, un tiers des Vauclusiens aura plus de 60 ans.

En 2030, un Vauclusien sur trois aura plus de 60 ans, et on estime que 15% des seniors auront besoin d'accueil ou de soins adaptés. Et c'est le Département qui s'en occupe - c'est utile de le rappeler, à quelques jours des élections départementales qui se déroulent les 20 et 27 juin prochain.

La collectivité consacre chaque année 130 millions d'euros aux personnes âgées dépendantes. Elle verse, notamment, l'APA - l'allocation personnalisée d'autonomie. 9.500 personnes la touche, actuellement dans le Vaucluse, elles pourraient être plus de 12.000 en 2030.

Les aides versées par le conseil départemental permettent de financer les différents aspects de la vie quotidienne, quelque soit le mode de vie choisi pour le temps de la vieillesse.

Adapter les logements

Si vous souhaitez rester chez vous : le département peut vous aider à adapter votre logement (installer des barres d'appui dans la salle de bains par exemple, ou poser des bandes antidérapantes dans les escaliers). Il peut financer une partie de l'emploi des aides à domicile, qui vous soulagent pour le ménage, les courses, ou la toilette. Et il peut aussi organiser le portage des repas.

Si vous souhaitez intégrer une résidence ou une maison de retraite, le département est aussi à vos côtés. Il peut participer au coût d'hébergement - en fonction de vos ressources.

C'est lui qui attribue également les agréments aux familles d'accueil, qui hébergent, chez elles, des personnes âgées dépendantes.

Bien vieillir en Vaucluse

Pour vous renseigner au mieux sur toutes ces aides, le Département a ouvert 16 EDeS (Espaces Départementaux des Solidarités) et deux antennes sur tout le territoire. Il a aussi édité un guide complet qui s'appelle "bien vieillir en Vaucluse".

Vous retrouverez toutes les infos sur le site du département de Vaucluse.