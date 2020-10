Chiffre du jour : jusqu'à 200 masques ramassés chaque jour par deux défenseurs de l'environnement

Deux défenseurs de l'environnement ont entamé une marche, depuis Marseille et jusqu'à Paris, avec une pause à Avignon, pour ramasser les centaines de masques jetés sur le long de la route. Ils en ramassent jusqu'à 200 par jour.

Ils sont partis de Marseille le 1e octobre et ramassent jusqu'à 200 masques jetables par jour, le long de la voie TGV. L'un est Anglais (Edmund Platt, fondateur de l'association "Un déchet par jour"), l'autre Français (Fréderic Munsch) et tous deux sont défenseurs de l'environnement. Ils ont quitté Marseille, direction Paris, 880 km de marche à pied, avec une pause à Avignon, jusqu'à ce mercredi matin. Ils viennent d'ailleurs de rencontrer des écoliers avignonnais, de l'école la Salle à Avignon.

Un masque met 450 ans à se décomposer

Leurs sacs poubelles se remplissent bien trop vite. Ils ramassent 200 masques par jour environ dans les zones urbaines et entre 60 et 120 dans les zones moins peuplées. C'est sans compter tout le reste, notamment les dizaines de mégots qu'ils ont collectés en passant par Cavaillon. Les deux marcheurs aimeraient recycler tous ces masques. Une seule entreprise est capable de le faire en France : elle s'appelle Plaxtil, située dans la Vienne.

On le rappelle, ces masques sont très polluants, puisqu'ils ne sont pas biodégradables. Un masque jeté dans la nature met 450 ans à se décomposer. Ces masques s'envolent très facilement et les Français son assez sales, il faut bien le dire, et manquent de civisme. Résultat, d'après des chiffres de l'ONU, 75% de ces masques risquent de se retrouver dans le meilleur des cas dans des décharges (ou ils seront soit enfouis, soit incinérés) soit dans la mer. Conclusion, c'est bien simple, un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas.