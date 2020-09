Chiffre du jour : jusqu'à 300 euros pour acheter un vélo électrique dans l'agglo Luberon Monts de Vaucluse

Les pentes du Luberon ont eu raison de votre motivation à faire du vélo ? C'est peut être le moment de passer à l'électrique. L'agglomération Luberon Monts de Vaucluse finance jusqu'à 300 euros de votre VAE, votre élo à assistance électrique. Elle vous verse 30% du prix du deux roues. Le plan prévoit le financement d'un millier de vélos, grâce à un budget de 300.000 euros dispatché sur l'ensemble du mandat. Si le plan est un succès, il sera reconduit. Et il commence bien : lancé il y a 15 jours, il a déjà séduit 45 personnes qui viennent de déposer un dossier.

Aider les vendeurs de vélos du coin

Ce plan concerne les 55.000 habitants des 16 communes de l'agglomération Luberon Monts de Vaucluse : Cavaillon, Gordes, Oppède, Robion, Lauris, etc. Il faut demander un devis aux six vendeurs et réparateurs de vélo du secteur. Impossible en effet d'acheter son vélo dans les grandes enseignes comme Decathlon puisque l'idée c'est aussi de favoriser le commerce local. Vous remplissez votre dossier avec les pièces nécessaires, vous achetez votre vélo et vous êtes ensuite remboursés. Le partenariat avec les vélocistes vous offre aussi un service après vente digne de ce nom, pendant deux ans et un contrôle technique gratuit.