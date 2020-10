Chiffre du jour : l'Equipe met en vente 200 photos de sport aux enchères

Le journal l'Equipe met aux enchères 200 photos qui ont fait la une du quotidien sportif.Trois d'entre elles ont été prises sur le Mont Ventoux. On y voit Christopher Froome ou encore Eddy Merckx à l'assaut du géant de Provence. Ces clichés coûtent plusieurs centaines d'euros.

Quand le sport devient de l'art. Le journal l'Equipe met en vente 200 photos aux enchères chez Drouot. Ces clichés d'exploits, de défaites, de larmes de joie ou de déception ont souvent fait la une du quotidien sportif. C'est la première vente de photos du titre qui en possède plus de 12 millions. Et il n'a pas été facile de faire un choix.

Surtout du cyclisme, du tennis et du football

On y trouve notamment un triptyque de Zizou en pleine reprise de volée sous le maillot du Real Madrid, le pilote Ayrton Senna qui se concentre avant un grand prix de F1, la joueuse de tennis Suzanne Lenglen en 1926 ou encore Michael Jordan, en tournée à Paris avec les Chigaco Bulls.

Capture d'écran du site boisgirard-antonini.com

Parmi ces photos, trois ont été prises pendant le Tour de France sur le Mont Ventoux. 1955, Louison Bobet est en nage, en route vers le sommet. La photo est en noir et blanc avec en fond, la caillasse mythique du géant de Provence. Il gagne l'étape, s'enfile une demi bouteille de champagne à l'arrivée avant de remporter le Tour.

1972, l'Equipe nous offre un superbe cliché des trois monstres de l'époque : Luis Ocaña, Eddy Merckx et Raymond Poulidor. Leurs visages sont fermés, ils grimpent, très concentrés. Mais ce que ne dit pas le cliché, c'est qu'ils ne sont pas en tête, Bernard Thévenet, hors cadre, les devancent. Et puis en 2016, un cycliste pied à terre porte son vélo. C'est Christopher Froome. Le maillot jaune vient de tomber et comme sa voiture est loin derrière, avec son vélo de secours, il court pour limiter les dégâts. Les photos sont mises en vente de 600 à 800 euros. Les enchères sont également ouvertes en ligne.