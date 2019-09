Chiffre du jour : la doyenne de Vaucluse a 108 ans

Des chercheurs français ont balayé la thèse russe selon laquelle Jeanne Calment n'était pas réellement morte à 122 ans. Pour l'occasion, rencontre avec Aline Blaïn, la doyenne de Vaucluse. Elle a 108 ans et compte bien vivre encore quelques années.

Valréas, France

Son titre de doyenne de l'humanité a été récemment contestée par des Russes mais Jeanne Calment est bien morte à 122 ans. Des chercheurs français confirment son âge avec une série d'arguments. Pour l'occasion, France Bleu Vaucluse dresse le portrait de la doyenne du département. Elle s'appelle Aline Blaïn et a soufflé en août ses 108 bougies.

Aline, toujours bien entourée

Aline vit aujourd'hui à la maison de retraite Beau Soleil de Valréas. Elle est née avant la première guerre mondiale, le 10 août 1911, à Tulette. Elle passe son diplôme d'institutrice à Montélimar puis enseigne dans un tas de petits villages de la Drôme. Elle devient Madame Blaïn, avec un tréma sur le i auquel elle tient précieusement en épousant Marcel, avec qui elle a une fille, Monique, qui aujourd'hui s'occupe d'elle, aux côtés de ses petits-enfants et arrières petits-enfants.

D'après Nathalie, l'animatrice de l'EHPAD, Aline est en pleine forme. Elle a jardiné jusqu'à ses 90 ans mais elle a du mettre de côté cette passion, depuis qu'elle est en fauteuil roulant, après avoir très longtemps utilisé un déambulateur. Alors elle joue au scrabble, avec les résidents et les salariés de la maison de retraite. Sans lunette s'il vous plaît. Et interdiction de tricher ! On l'a dit très coquette, toujours très bien habillée, avec du rouge à lèvres. Une dame bourrée d'humour, à la mémoire impeccable qui s'est fixé comme objectif de vivre jusqu'à 110 ans.