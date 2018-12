Chiffre du jour : la ville d'Avignon donne 8 millions et demi d'euros aux associations

Le Conseil municipal d'Avignon se réunit ce mercredi soir pour adopter le budget primitif 2019. Sur les 232 millions d'euros, 8,5 sont accordés à près de 700 associations. C'est plus que dans des villes de taille équivalente, même si ces associations auraient souvent besoin de plus pour vivre.

Avignon, France

L'année prochaine, la mairie d'Avignon va accorder 8 million et demi d'euros aux associations. Le Conseil municipal se tient ce mercredi soir et les élus doivent adopter le budget primitif 2019. Il est prévu de donner 8,5 millions à près de 700 associations, pour tous les goûts, tous les publics et de toutes tailles.

108 euros par an et par habitant

Les associations les plus subventionnées sont le Festival d'Avignon, à hauteur de 930.000 euros, la Fondation Lambert avec plus de 500.000 euros ou l'orchestre régional à 600.000. En comparaison, de petites associations comme l'Union fédérale des anciens combattants ou la Prévention routière touchent elles quelques centaines d'euros chaque année. Vous avez toute la liste en accès libre sur le site de la mairie.

La majorité a fait le calcul. Cette somme de 8,5 millions représente environ 108 euros par an et par habitant. C'est plus que pour des communes de taille similaire. De nombreuses associations estiment que cela n'est plus suffisant : l'argent public se fait rare et la fin des contrats aidés n'a pas facilité leur quotidien. Mais la mairie d'Avignon estime qu'elle fait beaucoup pour elles. Elle a "sanctuarisé" le budget accordé aux associations depuis 2016 et ne compte pas le revoir à la baisse encore cette année.