Chiffre du jour : le 112, numéro d'appel d'urgence partout dans l'Union européenne

Logo du 18 et 112 sur un camion de secours.

Le 112 est le numéro européen d'appel d'urgence. Vous pouvez le composer partout depuis l'Union européenne. Très peu connu, une journée lui est donc consacré le 11 février. Prioritaire sur tous les autres appels, on peut normalement l'appeler même quand le réseau est saturé.

Mais numéro européen ne veut pas dire numéro unique. En France, on appelle les pompiers en composant le 18, la police avec le 17 ou le SAMU au 15. De plus, le 116 117 permet de poser des questions en cas de besoins de conseil médical. Difficile de s'y retrouver non ?

Un futur numéro unique ?

Voilà pourquoi les médecins et pompiers, notamment en Vaucluse, réclament un numéro d'urgence unique. Mais ils ne sont pas d'accord sur la méthode. Les premiers veulent en réalité deux numéros : le 113, dédié à la santé, accolé au 112, qui serait alors réservé aux question de sécurité.

C'est trop compliqué répondent les pompiers qui proposent eux un numéro comme aux Etats Unis, un 911 à la Française. Ensemble, ils sont au moins d'accord sur un constat : les numéros actuels sont trop nombreux. Une ligne unique permettrait ar ailleurs de faire le tri dans les appels en amont, avant les interventions. Cela aiderait à désengorger les urgences, mais éviterait aussi l'envoi systématique du SAMU Les pompiers de Vaucluse aussi estiment que nombre de leurs déplacements sont injustifiés.