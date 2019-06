Chiffre du jour : le district de Vaucluse compte 1 741 footballeuses

Pour la saison 2018-2019, 1 741 footballeuses jouent dans le district de Vaucluse. Ce chiffre augmente d'année en année, alors que les compétitions féminines de foot sont de plus en plus médiatisées, alors que les clubs français cartonnent.

Département Vaucluse, France

Dans le district de Vaucluse, 1 741 footballeuses attendent sans doute avec impatience le coup d’envoi de la coupe du monde féminine ce vendredi soir en France. Elles représentent 10% environ des joueurs de foot du district. Cela reste faible mais ce qu’il faut retenir, c’est surtout la progression du nombre de licenciées ces 25 dernières années : elles n’étaient que 130 joueuses environ en 1994, 660 en 2011 et donc 1741 aujourd’hui. Comment l’expliquer ? Par la médiatisation, même si elle reste en recul par rapport aux matchs des hommes et par les succès des footballeuses professionnelles aussi : les Lyonnaises vainqueures de la Ligue des Champions ou bien les Bleues dont on attend beaucoup dès ce soir.

De plus en plus de clubs et d'équipes

En Vaucluse, 42 clubs proposent des sections féminines. Là aussi le chiffre augmente d’année en année et là aussi cela explique pourquoi les filles se mettent de plus en plus au foot. Les filles préfèrent en effet se mettre au foot si elles jouent entre filles. Les plus jeunes ont moins de six ans, les plus mûres évoluent en senior. En tout, il existe 72 équipes et cinq écoles labellisées qui doivent respecter un certain nombre de critères comme des installations sportives de qualité et des éducateurs d’un bon niveau.

D'après cette ancienne footballeuse professionnelle, Mélissa Plaza, il ne faut pas parler de Coupe du monde de football féminin puisque le foot féminin n'existe pas. Il est le même pour tout le monde. Parlons donc de Coupe du monde féminine de foot.