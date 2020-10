Chiffre du jour : le peloton du Tour de France a déjà grimpé 16 fois le Mont Ventoux

Le peloton du Tour de France a gravi à 16 reprises les pentes du Mont Ventoux. En juillet prochain, sauf surprise, ce sera la 17e ascension. ASO, l'organisateur de la Grande Boucle doit détailler dimanche le parcours 2021. Mais on sait déjà, avec certitude, qu'il passera par le Ventoux. Jusqu'à présent, on compte 10 arrivées au sommet ainsi que six passages. Le Ventoux, comme le Tourmalet ou l'Alpes d'Huez, est l'une des étapes mythiques du Tour : un paysage rocheux, des tronçons à 10% et une pente de 10 kilomètres, sans interruption, entre le virage de Saint-Estève et le Chalet Reynard.

Une étape de légende

L'ascension se déroule sans ombre, sous le soleil ardent du mois de juillet, et parfois, avec le mistral, comme en 2016, lorsque l'arrivée est avancée car la course devient trop dangereuse. C'est cette année là aussi que le maillot jaune, Christopher Froome, est contraint de courir, en portant son vélo, après une mauvaise chute.

C'est en 1951 que le Ventoux accueille le peloton pour la première fois. Dans l'histoire du Tour, on retient aussi cette date sombre qu'est le 13 juillet 1967. Le Britannique Tom Simpson meurt en direct à la télé. La fatigue, la chaleur, l'effort, le manque d'eau et la prise d'amphétamines provoquent sa mort.

Ce qui n'empêche pas le Tour de revenir trois ans plus tard. En 1970, le Cannibal, Eddy Merckx s'impose au sommet.

On retiendra aussi les nombreuses victoires françaises : Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Jean-François Bernard. En 2002, Richard Virenque gagne en solitaire, avec Lance Armstrong à ses trousses.

Plus récemment, 2013, c'est Chris Froome, encore lui, qui s'impose. Il scotche ses adversaires sur place, dans un final incroyable.

Le dernier vainqueur sur le Ventoux, en 2016, est le Belge Thomass De Gendt.

