Chiffre du jour : les Français dépensent en moyenne 571 euros pour Noël

Il ne vous reste que trois jours pour préparer votre menu de réveillon de Noël et acheter vos cadeaux. En moyenne, les Français vont dépenser cette année 571 euros.

Quelques heures de bonheur (ou pas) et une grosse facture à l'arrivée. Cette année, les Français vont dépenser en moyenne 571 euros pour Noël. Le plus gros budget, bien sûr, est celui des cadeaux avec 342 euros. Puis viennent le repas, le transport pour rejoindre votre famille, la tenue de fêtes tout en paillettes et la décoration.

Des économies pendant l'année

En plein débat sur le pouvoir d'achat des Français, la somme de 571 euros semble énorme. L'étude révèle d'ailleurs qu'un tiers d'entre eux fait des économies toute l'année pour ne pas avoir un Noël au rabais.

Alors comment faire pour que Noël ne coûte pas un bras ? Il faut assumer les cadeaux de seconde main ! Sachez que vous ne serez pas le seul puisque le site leboncoin.fr voit sa fréquentation doubler au mois de décembre pour la section jouets, jeux et consoles. Assumez aussi Emmaüs, les friperies ou les dépôts vente. Quant à la nourriture, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Jusqu'à 40% de ce que nous préparons pour les fêtes finit... à la poubelle !