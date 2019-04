Chiffre du jour : les Français mangent 7 kilos de chocolat par an

Gare aux calories ! Nous mangeons 7 kilos de chocolat par an et par habitant, en particulier en ce week-end de Pâques. Cinquièmes plus gros consommateurs au monde, nous sommes tout de même plus raisonnables que nos voisins allemands ou belges qui en consomment 11 kilos chaque année et 10 pour les Britanniques et les Suisses. Malheureusement pour l'artisanat, la plupart de ces chocolats ne viennent même pas de chez un chocolatier... mais du supermarché. 95% des achats pour Pâques se font en grande surface. Pourtant, les maîtres chocolatiers sont nombreux en Vaucluse. On pense par exemple à Castelain à Chateauneuf-du-Pape, à Aline Géhant à Avignon, à Jouvaud à Carpentras, etc.

Attention au sucre et au gras

Pour distinguer le bon chocolat du mauvais, il suffit pourtant de lire les étiquettes. Les nutritionnistes conseillent de manger du chocolat composé de 70% de cacao, surtout du noir, bourré d'antioxydants et de magnésium, réputé pour être un antidépresseur naturel. Mais dans les supermarchés, c'est la double peine. Cent grammes de Lindt contiennent 55 grammes de sucre, 100 g de Kinder, 53 grammes de sucre. Et quand ça n'est pas du sucre, c'est de la graisse : des acides gras saturés pas très bons pour la santé. Pour faire la part des choses, attention aux appellations trompeuses. Tout est dans la nuance mais préférez "poule en chocolat" plutôt que "poule enrobée de chocolat"