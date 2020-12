Chiffre du jour : les Français mangent chacun 7 kilos de chocolat par an

Nous autres Français, nous engloutissons chacun 7 kilos de chocolat par an, dont une très grande partie en ce moment, pour Noël. Cela correspond à 20 grammes par jour. Le chocolat noir a notre préférence, surtout en tablette. Nous sommes très gourmands donc mais beaucoup moins que nos voisins Suisses, Belges, grands producteurs de chocolat, et même Allemands, qui consomment 11 kilos de chocolat par an et par personne.

Bon pour la santé

Noël, c'est la période préférée des chocolatiers français, qui ne chôment pas : ils produisent à l'approche des fêtes 33.000 tonnes de chocolat. La matière première vient surtout de Côte d'Ivoire et du Ghana. Moins il y a d'ingrédiens, mieux c'est. Oubliez les Ferrero, les Kinder, les Lindt et compagnie, dont les chocolats contiennent beaucoup plus de sucre et de beurre de cacao, que de fèves de cacao.

Préférez les nombreux artisans de Provence : Aline Géhant et le Palet noir à Avignon, Castelain à l'Isle sur la Sorgue, Kaoka à Carpentras, l'Opéra à Chateaurenard. Si vous choisissez du bon chocolat noir, allez y de bon coeur. Le coeur, justement, et les artères sont protégés par le chocolat et l'un de ses composants, les flavonoïdes, qui réduisent le risque d'AVC. Le chocolat réduit aussi l'hypertension, il diminue le stress grâce au magnésium qu'il contient. Et puis le chocolat est un fameux antidépresseur : parfait en ce moment ! Alors faites-vous plaisir, ne vous privez pas, de toute façon, la crise de foie n'existe pas.