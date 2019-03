Chiffre du jour : les Restos du Cœur de Vaucluse cherchent une cinquantaine de bénévoles pour leur collecte

Les Restos du Coeur organisent leur collecte nationale ce week-end. Dans le département de Vaucluse, il leur manque une cinquantaine de bénévoles pour assurer une présence dans 80 supermarchés. Objectif cette année : collecter 115 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène.

Département Vaucluse, France

Les Restos du Cœur comptent sur vous, comme disent les Enfoirés. Ce week-end a lieu la grande collecte nationale. Dans le département de Vaucluse, il manque encore une cinquantaine de bénévoles pour assurer une présence dans les 80 supermarchés qui participent à l'opération. Pour l'instant, ils sont 850 à avoir déjà répondu à l'appel. La collecte commence le vendredi matin et se termine le samedi soir avec quelques dérogations le dimanche matin, selon les horaires d'ouverture des magasins. Il n'y a pas besoin d'être disponible tout le week-end, les rotations ne vous prendront que quatre heures de votre temps. Vous devenez alors bénévole d'un jour et plus si affinités.

Objectif : 115 tonnes pour le Vaucluse

L'an dernier, 112 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène ont été collectés en Vaucluse. Cette année, le président des Restos vise les 115 tonnes. La précarité et la pauvreté progressent, alors il faut aussi que les dons augmentent. Mais il a une inquiétude. La collecte de la Banque alimentaire en Vaucluse s'est déroulée il y a un mois. Il n'y a évidemment pas de concurrence entre les deux collectes mais les ménages n'ont peut-être pas les moyens de donner deux fois. Si vous êtes volontaire, une adresse pour vous inscrire : ad84.collecte@restosducoeur.orgl