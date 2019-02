Chiffre du jour : nous consommons 20% de vin en moins qu'il y a 20 ans

Les Français lèvent de moins en moins le coude ! Depuis l'an 2000, d'après des statistiques fournies par l'Organisation internationale du vin, la consommation de vin en France a chuté de 20%. En moyenne, nous buvons chaque année 51 litres de vin ou de champagne, contre 71 litres il y a 20 ans.

D'année en année, les chiffres baissent mais la France fait toujours partie des plus gros consommateurs. Les premiers sont les Portugais, mais on retrouve aussi les Italiens, les Allemands et les Espagnols. Mais pas d'inquiétude à avoir pour nos viticulteurs. Nous consommons moins, mais mieux, moins de bouteilles mais plus chères. On achète pour 320 euros d'alcool par an et cette somme, elle, est en augmentation.

Un demi siècle de lutte contre l'alcoolisme

Tout cela est la conséquence de décennies de lutte contre l'alcoolisme. Remontons un peu dans le temps. Avant 1956, les enfants pouvaient boire un quart de rouge à la cantine. Mais à partir de cette date, c'est interdit. En 1961, des fontaines à eau sont installées dans les entreprises pour faire reculer la bouteille. Puis en 1978, c'est le début de la lutte contre l'alcool au volant. Vient 1990 et la loi Evin, qui interdit de faire de la pub pour les boissons alcoolisées, à la télé notamment.

Mais même si nous consommons moins de vin, l'alcoolisme ne recule pas pour autant : 10% des consommateurs français boivent trop d'alcool.

