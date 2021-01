Chiffre du jour : nous sommes 559.796 Vauclusiens

559.796 : c'est le nombre d'habitants dans notre beau département de Vaucluse, d'après les derniers chiffres de l'INSEE. Le temps des statistiques est long, ces données là correspondent donc à l'année 2018. Ce chiffre est en augmentation depuis le recensement précédent : 0,4% d'habitants en plus et ce grâce au solde naturel. Cela veut dire qu'il y a eu plus de naissances que de décès.

Tous les départements de la région PACA attirent

En revanche, le solde migratoire est nul en Vaucluse. Il y a donc autant de départs que d'arrivées : on quitte le département autant qu'on s'y installe. En région Provence Alpes Côte d'Azur, tous les départements gagnent des habitants mais c'est le Var qui séduit le plus.

Parmi les grandes villes, Avignon, Carpentras et Cavaillon gagnent des habitants, autour de 0,3-0,4%. C'est Pertuis et l'Isle-sur-la-Sorgue qui en gagnent le plus, à 0,9 et 0,8. En revanche, Bollène, Orange et Apt voient leurs populations diminuer. Ça bouge aussi pour les villages. Parmi ceux qui séduisent, on trouve la Bastide-des-Jourdans, Mirabeau, Saint-Christol, Malemort-du-Comtat. D'autres sont moins chanceuses, comme Gordes, Richerenches ou Saint-Romains-en-Viennois. Des baisses légères mais qui inquiètent souvent. Parfois, la perte d'habitants peut conduire à des fermetures de classe ou à la disparition des commerces de proximité.