Chiffre du jour : sept bornes wifi installées dans le centre-ville d'Apt

Pour lutter contre la fracture numérique, aggravée par la crise, la ville d'Apt installe sept bornes wifi dans le centre-ville. Elles permettent aux habitants et aux touristes d'accéder gratuitement à internet, depuis plusieurs lieux publics.

Sept bornes wifi trônent désormais dans le centre-ville d'Apt. Elles donnent accès gratuitement à internet. Et évidemment, elles sont stratégiquement implantées : sur la place Bouquerie, la place Gabriel Péri, la place Carnot, devant la salle des fêtes, à l’accueil de la mairie, à la gare routière et - très important - dans le jardin public, où les jeunes se retrouvent. Du coup, en se connectant à la borne, ils peuvent naviguer tranquillement, sans gaspiller leur 4G.

Une vraie demande

Cette implantation correspond à un vrai besoin. Internet est devenu l’outil du quotidien, y compris dans les lieux publics. Vous avez besoin de vous repérer ? Vous téléchargez un plan. Vous cherchez un resto qui fait des repas à emporter ? Ok, Google. Vous voulez contacter la mairie ? apt.fr. Et les touristes, nombreux en ville, trouvent en deux clics les infos dont ils ont besoin.

Fracture numérique aggravée par la crise

Au-delà de l’installation des bornes, c’est toute une politique numérique qui se met en place. A Apt comme ailleurs, la fracture numérique s’est aggravée avec la crise sanitaire. La ville (comme d’autres communes du Vaucluse) veut donc faciliter l’accès à internet aux jeunes, aux seniors, aux familles modestes.

Elle équipe les écoles de PC et de vidéoprojecteurs, encourage le développement de la fibre pour répondre aux besoins des entreprises, et lance un projet de tiers lieu qui comprendra à terme un musée numérique, un campus connecté et des ateliers.