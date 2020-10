Chiffre du jour : SOS Amitié recherche 500 bénévoles supplémentaires

L'association SOS Amitié a besoin de 500 bénévoles pour répondre aux téléphones et aux inquiétudes des Français, accrues depuis le confinement et la crise sanitaire. Une antenne existe à Avignon.

Sos Amitié reçoit 700.000 appels par an

SOS Amitié déclare l'état d'urgence solidaire et recherche 500 bénévoles à travers la France. Pour ces 60 ans, l'association de soutien téléphonique, bien connue grâce à sa parodie en Détresse Amitié dans le film Le père Noël est une ordure. L'association a donc besoin "d'écoutants" supplémentaires.

SOS Amitié ne peut pas répondre à tout le monde

Ils se relaient 7 jours sur 7, 24h sur 24h. Il existe une antenne à Avignon. Il faut pour répondre au téléphone disposer de quelques heures par semaine, être doté d'une bonne dose d'empathie, de capacité d'écoute et de patience. Aujourd'hui, SOS Amitié n'est pas en mesure de répondre à tout le monde. L'association reçoit 3 millions d'appel par an (soit 8.000 par jour). Mais elle n'est capable d'en prendre que 700.000.

Elle compte 1.600 bénévoles. Les 500 en plus qu'elle cherche à recruter permettrait de prendre en charge le surplus d'appels engendrés par le confinement et la crise sanitaire. Il y a toujours les angoisses habituelles : solitude, problèmes de couple, de sexualité, problèmes psy, tentations suicidaires. S'ajoutent les inquiétudes liées à l'épidémie et à l'instabilité économique. Vous pouvez joindre l'antenne d'Avignon de jour comme de nuit au 0 490 891 818.