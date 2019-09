Chiffre du jour : trois fleurs pour six communes de Vaucluse

Avignon, France

Les inspecteurs de villes et villages fleuris sont à Avignon lundi. Ils vont inspecter les espaces verts, les balcons et les jardinières pour peut-être attribuer une 3ème fleur à la ville. 28 communes de Vaucluse sont labellisés villes ou vilages fleuris... 6 ont déjà décroché la 3° fleur... Il s'agit de Bollène, Monteux, Pernes les Fontaines, Venasque, Monnieux et Auribeau. Avignon rêve de décrocher cette 3° étoile... Aujourd'hui les inspecteurs vont passer par les squares, la rue des Teinturiers, la place des études, le verger urbain 5... La mairie veut aussi mettre en avant les nouveaux espaces verts : le trajet du tram, la plaine des sports et le chemin des canaux... La grille d'évaluatoni recense une cinquantaine de critères: bien sûr il y a une note pour la diversité botanique ou l'entretien des compositions florales... mais les insepcteurs passent aussi dasn el cimetière. Ils regradent également la propreté de la ville l'effacement des réseauxx d'électricité ou la maitrise de la publicité. Le label met aussi en avant la protection de la biodiversité. Une nouvelle fleur accrochée sur le panneau de la ville, ca coute ou ça rapporte ? Pas de chiffres précis. Pour le label des villes et villages fleuris, ca rapporte. Pas directement puiqsu'il faut payer son adhésion et surtout produire et entretenir toutes ces fleurs... Ca, ça coûte... Mais le label explique qu'être ville ou vilages fleuris c'est aussi la possibilité ensuite de devenir peut-être un des plus beaux villages de France ou décrocher u autre label de cité de caractère ou de patrimoine. Les communes espèrent donc attirer davanatge des touristes. Mais la beauté coûte cher... Un de ces labels exige ainsi que la commune fasse appel à de "bons architectes, de bons paysagistes et de bons bureaux d’études" et forécment ca coute cher... Les élus de petites communes refrusent d'investir autant pour concerver "leur village dans le formol" - c'est eux qui le disent... une centaine d'entre eux a donc renoncer à leur label ces derniers années.