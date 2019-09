Chiffre du Jour : un adolescent fait une tentative de suicide toutes les 10 minutes

Vaucluse, France

En cette journée nationale de la prévention du suicide, le chiffre est parlant. Un adolescent fait une tentative de suicide toutes les 10 minutes dans notre pays. L'adolescence : un âge compliqué et une population particulièrement exposée au risque suicidaire ; le suicide est même la 2ème cause de mortalité chez les moins de 24 ans et ce sont les filles qui sont les plus touchées. Derrières les drames personnels et familiaux, un enjeu véritable enjeu de société car le nombre de victimes par suicide (10.000 par an et environ 200.000 tentatives) est 3 fois supérieur à celui des accidents de la circulation. D'où l'importance de la prévention.

Les associations d'écoute et de prévention en première ligne

La prévention est essentielle mais difficile à mettre en pratique. Un jeune en détresse ou un adulte confronté au risque suicidaire ne se tourne pas, naturellement, vers son entourage ou vers son médecin. Combien de familles découvrent le problème trop tard en reconnaissant "si on avait su" ou "nous n'avons rien vu venir." Même difficultés dans le milieu scolaire ou professionnel : le sujet reste encore tabou ; pas facile de libérer la parole surtout dans certains secteurs, l'agriculture par exemple (1 agriculteur passe à l'acte tous les 2 jours.)

En matière de prévention, les associations spécialisées dans l'écoute, le conseil et la prévention jouent un rôle essentiel au plus près des besoins du terrain. Mais elles manquent de moyens financiers et pour certaines de bénévoles pour accompagner au mieux, la personne en crise. de nombreuses associations peuvent vous aider ou aider les familles concernées. En voici quelques unes : SOS Amitié ; le Refuge ; Suicide Ecoute ; Phare Enfants-Parents.