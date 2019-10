Chiffre du jour : un million d'arbres à planter en Provence

Avignon, France

La région veut planter ce million d'arbres en deux ans. La décision a été prise au Conseil Régional de Provence Alpes Cote d'Azur la semaine dernière. La facture se montera à trois millions d'euros. La région espère atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour viser cet objectif, la région mise aussi sur des escales zéro fumées dans les ports de Marseille pour les bateaux de croisière.

Mais où sera planté ce million d'arbres ?

Un million d'arbres sera planté dans les forêts publiques, les forêts privées mais aussi dans les villes. La région Provence Alpes Côte d'Azur est la deuxième région la plus boisée de France avec 1,6 million d'hectares de forêts. La plus grande forêt communale de France est à Bedoin sur plus de 6.000 hectares.

Mais la région veut voir pousser des forêts en ville. Le plan climat de 2017 précise qu'il faut accompagner le développement de la nature en ville et dans les territoires urbanisés. L’opération “1 million d’arbres” de la région propose donc de planter 800.000 arbres en forêts mais 200.000 seront installés en ville.

Pour faciliter ces plantations, la région va créer un "fond carbone" pour proposer une aide financière aux propriétaires des parcelles qui seront replantées. La région explique qu'elle posera aussi des conditions désormais lorsqu'elle accorde son soutien financier. En clair, il faudra prévoir au moins 20% d'espaces végétaux en pleine terre pour que la région verse de l'argent à un projet de construction.