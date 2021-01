Chiffre du jour : une visite numérique à 360° de la synagogue de Carpentras

Visiter la synagogue de Carpentras sans bouger de son canapé, c'est désormais possible, grâce à une visite numérique et immersive à 360 degrés. On doit cette visite à l'entreprise carpentrassienne Jour 8, spécialisée dans la communication. C'est l'occasion de découvrir la plus ancienne synagogue de France encore en activité.

Une visite dans les moindres recoins de la synagogue

La visite commence à l'entrée de l'édifice de 400 mètres carrés. Nous sommes face à un imposant escalier de pierre. Puis on se déplace comme sur google maps, en cliquant là où l'on souhaite se diriger. On peut pénétrer dans la salle de prière, très impressionnante avec ses colonnes en marbre, ses lustres dorés et ses tentures en velours rouge. On peut monter encore plus haut, jusqu'à l'estrade qui surplombe la salle principale. Des tas d'autres merveilles sont aussi à découvrir en ligne. Tout au long de la visite, vous pouvez cliquer sur des petites pastilles qui vous racontent l'histoire du lieu, en français et en anglais.

Pour réaliser cette visite immersive, l'entreprise Jour 8 a scanné l'édifice avec une caméra 3D posée sur un trépied qui tourne sur lui-même, pour une captation à 360 degrés. La résolution est en très haute définition, les couleurs très vives, les détails rendus avec précision, chaque recoin peut être fouillé. C'est vraiment comme si on y était. La synagogue de Carpentras est un édifice religieux, culturel et patrimonial, construite au XIVe siècle. Mais la société peut aussi réaliser des visites immersives de bien immobiliers à vendre, d'entreprises ou de commerces.