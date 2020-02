Chiffre du jour : vingt projets retenus dans le cadre du budget participatif de la ville d'Avignon

Avignon, France

Pour cette année 2020, vingt projets sortis tout droit de la tête des Avignonnais ont retenus par la commune dans le cadre du budget participatif. C'est la troisième année que la ville retient une série de projets citoyens pour aménager la commune. Ils ont été d'abord validés par les élus puis choisis par les internautes.

En tout, la ville leur accorde une enveloppe d'un million 5, soit 5% du budget annuel de la ville. Les projets les moins coûteux s'élèvent à quelques milliers d'euros, les plus chers à 150.000 euros maximum. Ils doivent remplir un tas de critères dont le premier d'entre eux consiste à relever de l'intérêt général.

Des projets sportifs, inclusifs ou écolos

Le projet le plus visible coûte seulement 20.000 euros. Il s'agit d'installer le nom "Avignon" en gros sur l'île de la Barthelasse, à l'image de nombreuses grandes villes, comme Asterdam. Pour un coût de 150.000 euros, le projet le plus écolo prévoit la création d'une micro ferme urbaine qui mêle lieu de vie (avec des concerts, des food trucks, des ateliers, etc.) et lieu d'agriculture (avec un potager, un rucher, un poulailler), du côté de la Fabrica, quartier Champfleury. Au Stade Pierre Baizet, un city stade verra également le jour. Enfin, le projet le plus inclusif consiste en la création d'aires de jeu adaptés à tous types de handicap. Aujourd'hui les enfants en fauteuil peuvent y accéder sans problème. Les futures aires, installées au Rocher des Doms ou Square Agricole Perdiguier seront aussi adaptées aux autres handicaps, visuels, moteurs ou auditifs.

Vous retrouvez l'intégralité des projets retenus sur avignon.fr. La ville s'engage à les réaliser d'ici la fin de l'année.