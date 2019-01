Chiffre du jour : zéro achat neuf pendant les soldes

Avignon

Le chiffre du jourdes soldes, c'est zéro ! Vous allez peut être vous ruer dans les boutiques pour dénicher LA bonne affaire... D'autres ont choisi de prendre l'exact contre pied. Finie la société de consommation et d'achats compulsifs. En 2019, ils n'achèteront aucun objet neuf : ni vêtement, ni meuble, ni décoration, ni livres, vélos, voitures. Ce défi "Rien de neuf" est lancé par l'association Zero Waste France pour préserver les ressources de la planète. Zero Waste a calculé qu'un manteau neuf, c'est 110 kilos de matières premières, 338 kilos pour une tablette électronique

Et si j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas chez moi, je fais comment ? Des millions d'objets sont déjà en circulation estime Zéro Waste France, autant les réutiliser. Il existe d'autres solutions que l'achat : pour les livres, CD, DVD, la bibliothèque; pour les vêtements, les meubles, Emmaüs, Leboincoin, les dépôts vente, les friperies. Vous pouvez aussi réparer vos objets avec les Repair Café, participer à des ateliers de Do It Yourself. Et même louer des appareils que vous n'utilisez que ponctuellement. 15.000 personnes ont relevé le défi l'an dernier. Cette année Zéro Waste France vise le chiffre de 100.000 participants.