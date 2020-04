L'INSEE publie ce mardi des données comparatives sur la population en Occitanie présente avant et après la mise en place du confinement. La région a vu sa population augmenter de 5%.

CHIFFRES - 5% d'habitants en plus en Occitanie depuis la mise en place du confinement

Votre département a-t-il vu arriver des habitants depuis la mise en place du confinement ? L'INSEE compare la population présente dans nos départements avant et après confinement.

A l’annonce du confinement, environ 130 000 résidents habituels d’Occitanie sont revenus s’installer dans la région, 125 000 résidant habituellement dans d’autres régions l’ont quittée, de même qu’environ 55 000 étrangers.

Au total, la population confinée en Occitanie est estimée à 6 237 000 personnes, soit environ 5 % de plus que la population résidant habituellement dans la région.

Quatre départements ont vu leur population présente baisser

La baisse est de 9 % dans les Hautes-Pyrénées, de 4 % en Haute-Garonne, de 3 % dans les Pyrénées-Orientales et de 2 % dans l’Hérault.

"Cette baisse s’explique probablement par la fermeture des stations dans les deux départements pyrénéens et par le départ de nombreux étudiants qui ont rejoint leur famille (y compris parmi eux des étudiants étrangers) dans les deux autres, qui se caractérisent par une forte population étudiante du fait de l’offre universitaire et d’écoles d’enseignement supérieur à Toulouse et à Montpellier", explique l'INSEE.

Le Lot et le Gers sont les départements qui ont vu leur population le plus augmenter.

300.000 habitants en plus

*Ces travaux ont été conduits par l’Insee avec l’opérateur Orange et s’appuient sur des données agrégées de téléphonie mobile.