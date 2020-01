Chiffre du jour : 13 tables étoilées en Vaucluse

Avignon, France

En 2019, 13 restaurants étoilés de Vaucluse étaient distingués par le Guide Michelin en Vaucluse. Le nouveau classement sera révélé en fin de journée pour l'édition 2020 de la bible des gourmets. On saura alors qui gagne - ou qui perd... - une étoile. En 2019, on comptait 81 tables étoilées dans la région. Plusieurs des 13 restaurants sont dans le Luberon puisque c'est là qu'on croise les touristes qui mangent un peu mieux qu'une pizza pendant le festival d'Avignon... Mais il y a des bonnes tables aussi ailleurs dans le département : à Gigondas, à Serignan-du-Comtat, à l'Isle-sur-la-Sorgue. Souvent ces établissements sont fermés pendant l'hiver. Il y a aussi les tables perdues - mais charmantes - au fond du Luberon comme Le Bistrot de Lagarde-d'Apt. On ne trouve qu'un seul restaurant deux étoiles au Michelin: c'est la Bastide de Capelongue à Bonnieux. C'est le seul pour l'instant. On saura lundi soir si d'autres tables sont étoilées.

72 bonnes tables repérées par le Guide Michelin en Vaucluse

Le guide Michelin a déjà révélé les bonnes tables sans étoile de son édition 2020. Le Guide Michelin qualifie de Bibs les restaurants qui proposent entrée-plat-dessert pour 34 euros maximum. Il y a 72 Bibs en Vaucluse. De la cuisine très traditionnelle à la cuisine moderne, plats du terroir ou desserts créatifs, il y en a pour tous les goûts. Parfois, le cadre est aussi savoureux que ce qu'il y a dans l'assiette.

Notre région et le Vaucluse sont des terre de gourmets. Le Michelin a déjà révélé 419 Bibs dans la région Provence-Alpes - Cote d'Azur. Pas de nouveaux Bibs en 2020 en Vaucluse mais à la rédaction de France Bleu, nous avons quelques coups de cœurs et coups de fourchette : le restaurant O'Rabasses à Richerenches pour ces préparations autour de la truffe évidemment; la vue de la terrasse de La Madeleine à Crillon-le-Brave ou encore La Bartavelle à Goult pour son ambiance et ses plats qui auraient ravis Marcel Pagnol.