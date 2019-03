Chiffres du jour : 22 femmes maires en Vaucluse

Les 22 femmes maires de Vaucluse sont souvent à la tête de petites communes mais Cécile Helle, Dominique Santoni et Marie Claude Bompard sont maires d'Apt, Avignon et Bollène. Dans les communautés de communes, les femmes sont très absentes des postes de vice-présidentes.

Vaucluse, France

22 femmes sont maires d'une commune en Vaucluse. 22 sur 151 maires: c'est une moyenne de 14, 5%, en dessous de la moyenne nationale de 16% de maires femmes. Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Des associations militent pour faire progresser ces droits des femmes en politique. Avec de grandes disparités en Vaucluse: on trouve une femme à la tête de la plus grande commune de Vaucluse, Cécile Helle la maire d'Avignon, mais aussi une femme pour diriger le conseil municipal de Lagarde d'Apt, la plus petite commune. Les femmes sont souvent maires de petites communes en Vaucluse... même si Marie Claude Bompard est maire de Bollene ou Dominique Santoni maire d'Apt.

22 femmes maires, une députée, zéro sénatrice

Le Vaucluse a failli être représenté par deux députées dans l'hémicycle. Brune Poirson a bien été élue dans la circonscription de Carpentras mais quand elle est devenue secrétaire d'Etat elle a cédé sa place à... un homme. Cinq députés élus en Vaucluse siègent à l'Assemblée Nationale. Une femme est députée : la suppléante de Jacques Bompard. Comme il était touché par un possible cumul des mandats, le maire d'Orange a laissé sa place à Marie France Lohro.

Au Sénat, pas de questions à se poser pour savoir s'il faut dire sénateur ou sénatrice, c'est sénateur. Zéro femme sénatrice élue en Vaucluse. Puisqu'on parle de zéro, il faut aussi faire des efforts pour la représentation des femmes dans les communautés de communes. Aucune femme parmi les vice-présidents des communautés de communes d'Orange, de Rhône Lez Ouveze et dans les communautés de Ventoux Sud et de Vaison Ventoux. Ailleurs elles sont parfois bien seules au bureau des communautés de communes. Cécile Helle est la seule vice présidente parmi 15 hommes au Grand Avignon. A Carpentras aussi, une femme parmi 11 hommes du bureau de la COVE. Mention presque bien en revanche pour les Pays des Sorgues : 4 femmes vice - présidentes aux côtés de 6 hommes. C'est presque la parité. Presque c'est déjà bien mais c'est exceptionnel en Vaucluse.

Partout ailleurs, il y a encore beaucoup à faire pour les droits des femme en politiques... 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Une femme sur trois dans le monde a subi des violences. En Europe, les femmes handicapées sont largement plus au chômage que les hommes. Bonne journée internationale des droits des femmes...