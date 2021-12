Chiffres Insee : Le Calvados gagne 920 habitants par an, l'Orne en perd 1480, entre 2013 et 2019

La Normandie compte 3 325 000 habitants au 1er janvier 2019. La population normande est relativement stable depuis 2013. Le Calvados est le deuxième département le plus peuplé de la région et gagne 920 habitants environ chaque année, l'Orne en perd en moyenne 1480 par an.

La population normande quasi stable entre 2013 et 2019, elle progresse légèrement dans le Calvados et baisse toujours plus dans l'Orne (image d'illustration)

Au 1er janvier 2019, la population normande compte 3 325 032 habitants. La Normandie est la 10e région de France métropolitaine la plus peuplée, désormais devancée par la Bretagne.

Entre 2013 et 2019, la démographie normande cesse de progresser, et recule même légèrement (– 550 habitants par an entre 2013 et 2019 contre + 7 050 habitants par an sur la période 2008-2013). La Normandie est ainsi avec la Bourgogne-Franche-Comté l’une des deux seules régions de France à voir sa population diminuer.

Concernant les cinq départements normands, les évolutions démographiques sont diverses : les populations du Calvados et l’Eure se sont légèrement accrues entre 2013 et 2019, celles de la Manche et de l’Orne ont diminué. En Seine-Maritime, l’évolution démographique est stable.

La croissance démographique du Calvados ralentit

Avec 694 905 habitants, le Calvados est le deuxième département le plus peuplé de la région et le 33e à l’échelle de la France métropolitaine. Entre 2013 et 2019, sa population augmente de 0,1 % par an, soit en moyenne annuelle de près de 920 habitants. Cette croissance relative de la population est autant portée par le solde migratoire (+ 450 habitants par an) que par le solde naturel (+ 470 habitants par an). Elle était un peu plus dynamique entre 2008 et 2013 (+ 0,3 % en moyenne par an figure 2). Le tassement de la croissance démographique du Calvados s’explique essentiellement par le déclin du solde naturel qui a été divisé par cinq durant la période 2013-2019 par comparaison avec la période 2008-2013.

Caen continue de perdre des habitants

À Caen, la population s’élève à 106 230 habitants, selon les chiffres Insee au 1er janvier 2019. La ville se situe toujours au 3e rang régional mais continue de perdre des habitants (– 170 habitants par an entre 2013 et 2019), à un rythme toutefois moins soutenu qu’entre 2008 et 2013 (– 530 habitants par an). Cette décroissance démographique (– 0,2 % par an) est principalement due à un solde migratoire déficitaire (– 0,4 % par an), en partie compensé par un solde naturel excédentaire (+ 0,2 % par an). En revanche, de nombreuses communes autour du chef-lieu départemental caennais voient leur population augmenter, parfois nettement. C’est le cas notamment de Biéville-Beuville (+ 4,4 % par an), Bourguébus (+ 4,4 % par an), Moult-Chicheboville (+ 3,6 % par an), Fontaine-Étoupefour (+ 3,4 % par an) ou encore Carpiquet (+ 3,2 % par an). Par ailleurs, les trois sous-préfectures du Calvados s’inscrivent dans la même tendance à la baisse que celle observée pour la préfecture du département : – 0,9 % par an à Lisieux, – 1,3 % par an à Vire Normandie, – 1,5 % par an à Bayeux sur la période observée.

Notons aussi que Fleury-sur-Orne, en forte croissance, est désormais tout proche de la barre des 5 000 habitants

Déclin démographique sur la côte fleurie

Le déclin démographique touche également plusieurs communes de la Côte Fleurie : Villers-sur-Mer (– 1,1 % par an), Dives-sur-Mer (– 1,6 % par an) et Honfleur (– 2,2 % par an). La population de Villers-sur-Mer était en croissance entre 2008 et 2013 de 0,5% par an. Durant la période 2013-2019, la population diminue en moyenne annuelle de 1,1%. A Dives-sur-Mer la population diminuait déjà entre 2008 et 2013 et la tendance s’est aggravée (de -0,3% / an entre 2008 et 2013 à -1,6%/an entre 2013 et 2019). Honfleur perdait également déjà des habitants entre 2008 et 2013 et la tendance s’est aggravée (de -1,2% / an entre 2008 et 2013 à -2,2%/an entre 2013 et 2019)

L' évolution annuelle moyenne de la population communale entre 2013 et 2019 - Insee, recensements de la population entre 2013 et 2019

Dans l'Orne, le département continue de perdre des habitants

Avec 279 942 habitants au 1er janvier 2019, l’Orne est le département le moins peuplé de Normandie. Il se situe au 73e rang national. Le département a perdu 0,5 % de ses habitants chaque année entre 2013 et 2019, aggravant la tendance observée précédemment entre 2008 et 2013 (– 0,2 % par an). Ce résultat est dû à un solde naturel déficitaire (– 0,2 % par an), et un solde migratoire également orienté à la baisse (– 0,3 % par an). Chaque année entre 2013 et 2019, la population ornaise s’est réduite de 1 480 habitants.

En France métropolitaine, cette baisse est comparable à celles observées dans les Vosges, le Cher et Paris. D’autres départements connaissent des baisses plus fortes encore. C’est le cas de la Creuse, des Ardennes (- 0,6 %), de la Meuse, de l’Indre (- 0,7 %), de la Haute-Marne (- 0,8 %) et de la Nièvre (- 0,9 %)

La commune la plus peuplée de l’Orne reste la préfecture alençonnaise, avec 25 870 habitants en 2019. Si sa population a décru entre 2013 et 2019 (– 0,3 % par an), le rythme s’est ralenti en comparaison avec la période 2008- 2013 (– 1,0 % par an). Quelques communes ornaises ont vu leur population s’accroître entre 2013 et 2019. C’est notamment le cas autour d’Alençon, de Valframbert (+ 2,3 % par an) ou Condé-sur-Sarthe (+ 1,4 % par an). À l’inverse, de nombreuses communes du Perche voient leur population se réduire comme Mortagne-au-Perche (– 1,1 % par an), Tourouvre au Perche (– 1,1 % par an), Bellême (– 1,4 % par an) ou encore Val-au-Perche (– 1,8 % par an). Le déclin démographique est également particulièrement marqué à Vimoutiers qui a perdu presque 20 % de ses habitants entre 2008 et 2019. Saint-Vaast-La-Hougue, Le Tréport ou Etretat subissent une diminution de leur population de 18% sur la période 2008-2019, mais parmi les villes de plus de 1 000 habitants, Vimoutiers est la ville de Normandie qui en perd le plus (-19,5%).