Pour celles et ceux qui cherchent du travail, il y a des postes de saisonniers à pourvoir dans le Chinonais. Les viticulteurs ont, chaque année, du mal à trouver du personnel plus ou moins qualifié. Des formations sont donc proposées par Pôle Emploi afin de répondre à la demande des professionnels.

Chinon, France

Les agriculteurs et les viticulteurs de la Touraine recrutent des saisonniers. Dans le Chinonais, par exemple, rien qu'au mois de septembre, 1.500 saisonniers doivent assurer les vendanges et malheureusement, les professionnels ont bien du mal à trouver du monde.

Angélique Léon est vigneronne à Savigny-en-Véron, elle travaille sur un domaine de sept hectares et en cette fin juillet, elle pense déjà aux vendanges et au recrutement des saisonniers. " J'embauche à peu près _25 personnes sur cinq jours_. Ce sont principalement des coupeurs, c'est-à-dire ceux qui vont couper les raisins et on a quelques porteurs qui sont destinés à porter les seaux ", explique-t-elle.

Une formation pour apprendre la taille des vignes

Parfois, elle doit même trouver du renfort en cours de route car certains saisonniers abandonnent. " C'est un travail fatigant, ça peut être sous la chaleur comme sous la pluie ", reconnaît Angélique Léon.

Le plus dur pour la vigneronne reste de trouver du personnel qualifié, pour la taille des vignes comme pour conduire des engins agricoles. Pour combler ce manque, l'agence Pôle Emploi de Chinon propose des formations adaptées. Une formation immersive pour découvrir le métier, une formation dédiée à la taille des vignes et en 2019, une nouvelle formation va être lancée pour toutes les tâches qualifiées. Chacune d'elles peut accueillir une quinzaine de personnes.