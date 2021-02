Chinon : des dizaines de tags polluent la ville, l'idée de la vidéoprotection relancée

Des dizaines de tags la semaine dernière à Chinon vont peut-être amener de la vidéoprotection dans la ville. En fin de semaine dernière, la ville de Chinon a été victime d'une campagne de tags, des dizaines de tags indique la mairie, réalisés sur plusieurs nuits successives. La ville de Chinon a porté plainte et invite les riverains victimes de tags sur leur propriété privée à en faire de même. Les gendarmes enquêtent mais n'ont pour l'instant pas trouvé les auteurs de ces tags.

Cela ne donne pas une bonne image de Chinon ; Cela donne un sentiment d'insécurité - habitants de Chinon.

Ces tags réalisés exaspèrent les habitants de la ville de Chinon, comme Justin, 15 ans, "ça ne donne pas une bonne image de Chinon, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. C'est assez décevant". Même constat pour Emilie, "ça dévalorise le patrimoine, on a un beau château, une jolie place, une belle mairie, une belle ville, et à côté de ça on a des tags". Michel pense même que cela engendre un peu un sentiment d'insécurité.

Les messages tagués sont jugés inutiles par les habitants de Chinon © Radio France - Adel Beloumri

Des messages inutiles juge la municipalité

Dans un passage menant à l’ascenseur reliant le Vieux-Chinon à la ville haute, on peut y lire notamment "Smoke weed everyday" enanglais,comprenez "fumez de l'herbe tous les jours". Un message "inutile" et "sûrement" tagué, comme les autres graffitis, par des jeunes, sous-entend la mairie. "Il n'y a pas de message particulier" confie Eric Maucort, adjoint chargé du cadre de vie à la mairie de Chinon, "ce sont des dizaines de messages divers qui n'ont rien à faire sur l'espace public. C'est une vraie campagne là, et non pas simplement un tag comme il peut y en avoir de temps en temps". La plupart des tags ont déjà été nettoyés mais sur certaines surfaces, comme sur certaines pierres utilisées pour d'anciennes constructions, il faut faire attention à la modalité d'intervention, de façon à protéger les murs explique la municipalité.

De la vidéoprotection avant l'été ?

Une situation qui renforce l'idée de déployer de la vidéoprotection à Chinon, projet récemment discuté lors d'un conseil municipal. Pour contrer ces incivilités, la mairie a pour projet de mettre en place de la vidéoprotection. "Il n'y a pas de délinquance dans la ville de Chinon, ce sont plus des incivilités, qui dérangent nos concitoyens et qui perturbent le vivre-ensemble" explique Eric Maucort. "Nous sommes au début de l'étude mais cela pourrait être un des éléments pour contrer ces incivilités qui malheureusement sont de plus en plus fréquentes". Cette vidéoprotection pourrait même voir le jour avant cet été.