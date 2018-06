Chinon, France

Les logements HLM accueillent aujourd'hui en France près de dix millions de personnes. C'est presque un Français sur six. Et pourtant, des idées reçues négatives persistent dans notre pays : logements étriqués, de mauvaise qualité, pour personnes pauvres, et bien d'autres encore. À l'occasion de la journée nationale des HLM, nous sommes allés rencontrer les habitants du quartier HLM des Hucherolles à Chinon. Nous leur avons exposé ces idées reçues.

Le logement HLM, un mauvais logement

C'est Carole, habitante des Hucherolles depuis 36 ans, qui évoque cette première idée reçue : "On entend toujours que les logements HLM sont des cages à lapin, mal isolés."

Réponse de Belinda, habitante des Hucherolles : "Ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que ce sont de mauvais logements. Moi par exemple, j'ai un F3 dont je suis très contente. Il est bien isolé et fait entre 75 et 80 mètres carrés. Ce qui est assez correct pour le prix que je paye."

Les quartiers HLM, quartiers peu fréquentables

C'est Laura qui évoque cette idée reçue : "On entend dire que dans les quartiers HLM, il y a beaucoup plus de problèmes que dans d'autres quartiers, notamment en matière de délinquance."

Réponse de Carole : "Certes il y en a certains qui ne se comportent pas bien. Mais il n'y a pas besoin de venir en quartiers HLM pour avoir ce type de problème. Cela me révolte qu'on associe les HLM à la délinquance."

Les Hucherolles, un quartier tranquille

Le quartier HLM des Hucherolles est d'ailleurs un des quartiers HLM d'Indre-et-Loire les plus exemplaires. "Il y a une vraie vie de quartier, une vraie solidarité ici. Tout le monde se connaît.", explique Michel, le président de l'association du quartier.

Le potager partagé des Hucherolles est une réussite. © Radio France - Simon Soubieux

Depuis l'année dernière, cette association a même mis en place un potager partagé, dans lequel chacun peut venir jardiner et chacun peut venir se servir. "Dans ces quartiers HLM, quand on fait des choses ensemble, quand il y a du lien social, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, notre manière de fonctionner ici est tellement un exemple que des représentants de municipalité de Saumur et Montlouis-sur-Loire sont venus observer comment on fonctionne."