Chinon : des centaines d'armes abandonnées par leurs propriétaires cette semaine

L'opération nationale d'abandon simplifié d'armes se termine ce vendredi soir, dans toute la France. Depuis vendredi derner, les habitants d'Indre-et-Loire qui veulent se débarrasser d'une arme peuvent la déposer à l'hotel de Police de Tours, à la gendarmerie de Loches et à celle de Chinon. Il faudra attendre quelques jours pour connaitre le nombre total d'armes déposées, mais il y en aurait déjà eu plusieurs centaines à Chinon.

Daniel, 64 ans, est venu spécialement de Lignières de Touraine, à une vingtaine de kilomètres de Chinon. Il sort de sa voiture une énorme housse noire : "j'ai deux carabines et un fusil de chasse. C'était à mon père. Je ne vois pas l'intérêt de les garder, je ne suis pas chasseur. Pendant des années, ça reste là et ça ne sert pas à grand chose".

Les armes abandonnées sont souvent le fruit d'un héritage

Cinq ans après le décès de son mari, Bernadette veut, elle aussi, se débarrasser d'un fusil de chasse. Son attachement sentimental à cet objet devenu inutile s'est évanoui avec le temps : "j'ai voulu essayer de le vendre. Comme je n'y connais rien, j'ai été voir un armurier et il m'a dit méfiez vous parce qu'il est fragile, ça risque de sauter à la figure du tireur*. Moi, je ne veux pas avoir un meurtre sur la tête, donc je le donne, comme ça je serai plus sûre*".

Les gendarmes ont surtout récupéré des armes de chasses, fusil ou carabines, mais pas uniquement ça, comme l'explique le commandant en second de la compagnie de Chinon : "on a eu quelques armes de collection que les personnes ne souhaitaient plus conserver à leur domicile" précise le capitaine Lepage. "On nous a aussi amené des choses plus atypiques, notamment une munition d'exercice de lance-roquette qui n'était pas dangereuse, qui n'était pas explosive mais qui a été déposée".

Quelques armes abandonnées à la gendarmerie de Chinon © Radio France - ©Boris Compain

Toutes les armes abandonnées à l'État seront détruites

Selon le capitaine Lepage, cette opération va sans doute éviter des drames : "certaines armes auraient pu tomber entre des mains malintentionnées, notamment lors de cambriolages. Cette campagne va sans doute aussi sauvegarder la vie de personnes en détresse. Le fait de ne pas avoir les moyens de mettre fin à ses jours, c'est une très bonne chose parce que ça permet de sauver des vies. On maximise en tout cas les chances que ces drames n'arrivent pas et c'est une très bonne chose".

Toutes les armes récupérées lors de cette opération sont ensuite détruites. Lors d'un premier bilan, au bout de trois jours, le ministère de l'intérieur avait expliqué que 21.000 armes et 600.000 munitions avaient déjà été récupérées, dans 300 points de collecte. Parallèlement, 5.000 armes avaient été enregistrées dans le système d'information sur les armes, puisque cette opération sert aussi à recenser des armes non-déclarées que les gens veulent garder