Chinon : des contrôles de gendarmerie renforcés pour une population disciplinée

Les automobilistes sont priés de montrer attestation et pièce d'idendité sous peine de recevoir une amende de 135€.

Il est environ 16h quand une douzaine de gendarme se met en position au rond point dit du "Salazar" au sud de Chinon. L'objectif de ce poste de contrôle renforcé : s'assurer que les automobilistes de ce point de passage clé aient bien leur attestation de sortie. Les unités déployées pour l'occasion comprennent aussi bien des gendarmes actifs que des réservistes, appelés pour l'occasion. Pendant plus d'une heure, la patrouille contrôle méticuleusement les automobilistes. Attestation et pièce d'identité sont systématiquement demandées. Pas d'oubli à signaler si ce n'est une automobiliste qui, en difficulté avec son attestation téléchargée sur son téléphone, est obligée de demander de l'aide pour la remplir correctement.

Privilégier le dialogue si possible

Avec le renforcement des contrôles, les gendarmes ont été invités par le ministre Gérald Darmanin à sanctionner les oublis d'attestation et à faire preuve de fermeté. Mais à Chinon, la population semble disciplinée comme l'explique le commandant Eugénie Ferrero : "Sur le secteur de Chinon c'est relativement calme. Les gens sont pour l'instant disciplinés. On est resté sur de la prévention même si on commence à verbaliser".

L'oubli de l'attestation peut être verbalisé d'une amende de 135€, pouvant être majorée à 375€.