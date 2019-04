Chinon : le réacteur n°4 de la centrale nucléaire à l'arrêt pour maintenance

Chinon, France

"C'est le 30ème arrêt programmé de l'unité de production n°4 depuis sa première connexion au réseau électrique en 1987", précise EDF. Le réacteur n°4 a été mis à l'arrêt ce samedi matin, peu après 1 heure. Il ne devrait pas repartir avant plusieurs semaines, pour des opérations de maintenance.

Cet arrêt, de type "arrêt pour simple rechargement", doit permettre de renouveler une partie du combustible et de faire des opérations de vérification sur les installations. 800 salariés d'entreprises extérieures vont être amenés à travailler sur le site, en plus des 2500 employés d'EDF. Les réacteurs n°1, 2 et 3 restent eux en activité.