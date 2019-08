Chinon : le troisième réacteur de la centrale nucléaire à l'arrêt pour la visite décennale

Le troisième réacteur de la centrale nucléaire de Chinon est à l'arrêt depuis ce samedi. Les agents d'EDF réalisent des opérations de contrôle et de maintenance, dans le cadre de la visite décenale. Il a donc été déconnecté du réseau électrique.

Chinon, France

C'est la traditionnelle visite décennale des réacteurs dans la centrale nucléaire de Chinon. Après les contrôles du premier en 2013, ceux du second en 2016, c'est au tour de la troisième unité de production de faire l'objet de maintenance. La visite de ce réacteur doit durer environ 4 mois.

Les vérifications doivent apporter des modifications pour rehausser le niveau de sécurité. 12.000 chantiers sont prévus ce qui représente et 57 modifications seront intégrées, dont la rénovation du réseau incendie dans la zone nucléaire et les améliorations post-Fukushima, avec notamment le raccordement du diesel d’ultime secours. Pour cela une centaine d'entreprises nationales et régionales épauleront EDF.

Au total, près de 3.500 personnes, tout compris, qui seront mobilisés. Cette visite décennale représente, à elle seule, un investissement de 47 millions d’euros.