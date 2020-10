Chinon : les équipes de nuit du CHU n'en peuvent plus

Face à la hausse des arrêts maladies dans leurs effectifs, les équipes de nuit du Centre Hôspitalier du Chinonais sont en grêve depuis le 23 septembre dernier. Elles demandent plus de personnel et de meilleures conditions de travail.

Les équipes de nuit du Centre Hôspitalier du Chinonais sont à bout de force. En sous-effectif depuis le début de la crise sanitaire, elles comptent de plus en plus d'arrêts maladies ces dernières semaines. Au total, sur une centaine d'agents, 28 se sont mis en arrêt. Pour faire face à cette situation, les équipes de nuit ont débuté le 23 septembre dernier une grève avec un objectif : une hausse concrète du personnel.

Avec le soutien des syndicats, une lettre a été écrite à la direction pour se plaindre des conditions de travail actuelles. Alexandre Robert, aide-soignant et secrétaire de Force Ouvière Chinon : "On s'auto-remplace, les agents censés partir en vacances reviennent pour travailler sur leur temps de vacances. Tout le monde est épuisé". Les semaines de travail s'organisent au jour le jour et le personnel renoncent régulièrement à des jours de repos.

C'est du grand n'importe quoi - Brigitte, infirmère au CHU du Chinonais.

"On est baladé d'un service à un autre, explique Brigitte, une infirmière qui a souhaité rester anonyme. On a des soignants qui interviennent dans des services Covid + et qui vont ensuite en pédiatrie. C'est du grand n'importe quoi." Fatiguées, infirmières et aides-soignants mettent en garde l'hôpital. Selon eux, la sécurité des patients et la qualité des soins est en danger.

De son côté, la direction a promis de trouver des solutions et cherche d'ores et déjà deux intérimaires infirmières pour palier le manque. Mais cela risque de ne pas être suffisant. "On est au fond du trou et on ne sait pas quand on va en sortir..." soupire Brigitte.