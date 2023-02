Chinon : plus de 300 personnes manifestent contre la réforme des retraites

Organiser cette manifestation en dehors des journées d'appel de l'intersyndicale permet à un plus grand nombre de venir. C'est pour cela qu'à Chinon, ce samedi matin, ils étaient entre 300 et 500 personnes à s'être mobilisés contre la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

Dans la foule, tous les profils étaient présents. Organiser cette manifestation en dehors des journées d'appel de l'intersyndicale permet à tous de venir. Etre plus accessible comme souligne Nicolas Leloup, de l'union locale de Force Ouvrière. "L'idée, c'est de jouer la proximité, d'aller chercher des gens, ceux qui ne seraient pas forcément venus en semaine, qui n'auraient pas forcément été en grève le 19 ou le 31. L'occasion pour eux de montrer leur mécontentement."

Les manifestants Chinonais ont déambulé dans les rues de la ville, depuis la gare. © Radio France - Laurette Puaud

Une mobilisation de terrain

Pour Jean Marie Lepezel, un des responsables de l'union locale de la CGT de Chinon, toucher les petites villes, c'est aussi important, pour se représenter l'impact du mouvement sur le territoire. "Quand on veut mobiliser beaucoup plus, il faut que ça prenne. Y compris dans les petites villes. Donc c'était important, pour précisément qu'au niveau national, il y ait plus de force. On entretient cette question de la mobilisation."

Une mobilisation qui a rassemblé. L'objectif des 500 personnes était atteint d'après les syndicats. Les forces de l'ordre comptaient environ 330 manifestants.