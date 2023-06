Chinon : un immeuble menace de s'effondrer, une dizaine de personnes évacuées

Ce lundi matin aux alentours de 6h, le planché d'un immeuble en travaux s'est effondré, menaçant alors toute la structure du bâtiment et ceux avoisinants. Une dizaine de personnes ont été évacuées jusqu'à nouvel ordre.

Heureusement il n'y a aucun blessé, le bâtiment était en travaux. La façade avant et arrière menacent de s'effondrer. Il faut donc attendre le passage des experts pour connaître l'étendue des risques. Mais pour l'instant, les voisins ne peuvent pas rentrer chez eux à cause des risques. L'architecture du centre ville est telle que les bâtiments sont imbriqués entre eux.

Une partie de la rue est fermée jusqu'à nouvel ordre pour les piétons et les automobilistes. Les commerçants de cette partie ne pourront pas non plus ouvrir leur boutique. Le gaz et l'électricité ont été coupés.

Plusieurs hypothèses sont envisagées notamment l'affaiblissement de ces bâtiments avec des structures anciennes, mais aucune conclusion ne peut être faite pour l'heure.