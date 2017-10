Chinon : un premier repair café pour réparer vos appareils défectueux

C'était ce samedi le premier repair café de Chinon. Une centaine de personne est venue apporter des appareils défectueux. Bien souvent, les bénévoles ont réussi à les réparer gratuitement. Ou presque gratuitement : les gens sont libres de donner ce qu'ils veulent.

Cela existait déjà à Tours. Désormais, on pourra dire que le repair café existe également à Chinon. C'était ce samedi la première édition du repair café à Chinon. Si vous connaissez pas, le principe est simple : une quinzaine de bénévoles passionnés de mécaniques vous attendent. Il suffit juste d'apporter vos appareils défectueux ou endommagés, et ils les réparent gratuitement !

Lutte contre le gaspillage

Transistor radio, caméscopes, consoles de jeux ou encore machine à café... On a vu tout type d'appareils ce samedi dans la salle François Rabelais de Chinon. Pour la plupart, ils ont été réparés alors qu'en magasin, les vendeurs laissaient entendre que plus rien n'était possible. C'est justement le principe du repair café : lutter contre le gaspillage.

