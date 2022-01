Chinonais : un café associatif continue de faire vivre Lerné, aidé par le budget participatif du département

Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire lance sa deuxième édition du budget participatif. 116 projets en ont déjà bénéficié, lors de la première édition, dont le café associatif de Lerné, dans le Chinonais. Ce café est devenu le seul lieu de vie du village et permet aux habitants de se retrouver.

Jacques et Pascale Vassor, bénévoles qui gèrent le café associatif de Lerné, dans le Chinonais, ouvert seulement les vendredis soirs.

Une quinzaine d'habitués s'y retrouvent tous les vendredis soirs, autour d'un verre, d'un jeu de société ou de quelques notes de musique. Le café associatif de Lerné est le seul lieu de vie de ce village de quelque 330 âmes, dans le Chinonais. Un lieu qui existe depuis 2015 et qui a bénéficié d'un coup de pouce financier du Conseil départemental d'Indre-et-Loire : 8.000 euros reçus dans le cadre de la première édition du budget participatif, en 2019-2020. 116 projets au total avaient été retenus.

"Maintenir une étincelle de vie" dans un village sans plus aucun commerce

"L'intérêt, c'est de faire vivre un endroit assez isolé. Nous sommes en plein milieu rural, à 15 kilomètres de Chinon. C'est important de maintenir une étincelle de vie", explique Pascale Vassor, la présidente du café associatif de Lerné. Le maître-mot ? "La convivialité, évidemment", répond Béatrice, cliente régulière qui vient d'Avoine. "La convivialité, la chaleur humaine et les échanges possibles avec d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt".

Le café associatif de Lerné est un lieu de partage autour d'un verre, d'un jeu de société ou d'un peu de musique. © Radio France - Chloé Martin

Installé dans le pôle associatif de Lerné, le café est presque le seul lieu de vie du village. Il y a bien l'institution locale de la boule de fort (avec le musée Picroboule), mais plus aucun commerce. "Au début du XXe siècle, il y avait cinq ou six cafés dans le village, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Il y avait des commerçants, une boulangerie, une épicerie... Tout a fermé", constate tristement Jacques. Le café a donc pris le relais, en maintenant une activité dans le bourg.

Un lieu intergénérationnel qui réunit au-delà de Lerné

"C'est intergénérationnel, il y a aussi bien des jeunes que des personnes plus âgées. Des personnes aux origines très variées aussi. Lerné, c'est un peu le bout du monde, mais ça permet aussi de rencontrer plein de personnes différentes", sourit le Lernéen. Le café attire à la fois les habitants du village, comme ceux des alentours, notamment des villages de la Vienne ou du Maine-et-Loire voisins.

Mais il permet aussi de convaincre des jeunes de s'installer dans ces campagnes. Mathilde a posé ses valises à Lerné il y a huit mois. "J'avais besoin de revivre dans un village et je suis passée par là. J'ai vu qu'il y avait de l'activité, que ça avait l'air sympa. S'il y a un café associatif, il y a forcément de l'activité culturelle, et forcément, des personnes qui ont envie que ça bouge", raconte-t-elle. Preuve que le café joue bien son rôle : "C'est là que j'ai rencontré tout le monde, ça m'a permis de m'intégrer au village super rapidement".

Le café essaie maintenant de se diversifier, au-delà du bar, des soirées jeux de société et des événements culturels. "Le budget participatif nous a permis d'installer une petite cuisine avec l'idée de faire de la petite restauration au printemps. On a aussi pu acheter un meuble pour vendre des produits en vrac, des légumineuses, de la farine, du sucre, des produits de première nécessité", détaille Pascale Vassor. La présidente, comme les autres bénévoles, espère pouvoir encore développer ces deux aspects, pour que chaque habitant de Lerné trouve sa place dans ce lieu de vie.

Le budget participatif du Conseil départemental d'Indre-et-Loire a permis au café d'acheter ce meuble pour des produits vrac. © Radio France - Chloé Martin

Une deuxième édition du budget participatif

Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire lance la deuxième édition du budget participatif. Vous avez jusqu'au 31 mai pour déposer vos projets, qu'ils soient culturels, patrimoniaux, environnementaux ou encore solidaires. Ensuite, ces projets seront étudiés, avant que les Tourangeaux ne votent pour leurs préférés, entre octobre et novembre 2022.

156 projets seront finalement retenus sur l'ensemble du département, pour une enveloppe de 1,5 million d'euros.