Quatre chiots abandonnés sur le parking du Leclerc de Trélissac, une vidéo a filmé toute la scène

Quatre chiots d'environ un mois ont été abandonnés sur le parking du centre commercial La Feuilleraie ce dimanche 8 décembre à Trélissac. Ils ont été déposés par un homme qui a été filmé par les caméras de vidéo surveillance. Sa voiture et la plaque d'immatriculation sont parfaitement visibles.

Trélissac, France

Quatre chiots ont été déposés sur les caddies du hypermarché La Feuilleraie ce dimanche 8 décembre. Ils ont été abandonnés avant d'être récupérés par des agents de la sécurité du centre commercial Leclerc. Trois d'entre eux ont été amenés à la SPA avant d'être confiés à une famille d'accueil. "Ils sont trop petits pour être mis à l'adoption" raconte Eliane Rigaud, la présidente de la SPA de Marsac-sur-l'Isle sur le compte facebook de l'association. "Les petits ont à peu près un mois" dit-elle. Ils sont désormais à l'abri. Le quatrième a été recueilli sur place par un des agents de sécurité.

Une vidéo avec l'homme qui a abandonné les chiots, ainsi que sa voiture et sa plaque d'immatriculation a été remise à la SPA

Les caméras de vidéo surveillance postées sur le parking du centre commercial ont enregistrées les images d'un homme qui dépose les chiens dans un carton sur un caddie. On voit en outre sa voiture et la plaque d'immatriculation qui est parfaitement lisible. Le centre commercial a remis la vidéo à la directrice de la SPA, Hélène Rigaud qui doit déposer plainte ce lundi en début d'après-midi au commissariat de Périgueux. Eliane Rigaud qui précise que "l'individu encourt deux ans de prison et 30 000 euros d'amendes".

La vidéo montre que les chiots ont été abandonnés vers 9 heures 50. Ils ont été retrouvés par les agents de sécurité vers 14 heures 30. Ils ont donc passé plusieurs heures dehors.