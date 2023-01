Chirurgien viscéral à Nantes et artiste peintre, il met de l'esthétisme dans les intestins

"Ici on a de l'intestin, là de la paroi abdominale." Avec Pierre Guéroult, les tableaux, en noir et blanc, s'éclairent et les viscères, peintes en coupe, deviennent de l'art. Dans le regard du peintre, l'imagerie médicale prend un tout autre sens : "J'ai cherché à montré ce qui est intéressant dans l'image radiologique : les formes, les courbes, les couleurs, les contrastes, les textures... comme là par exemple sur les os."

Chaque peinture représente une éventration, c'est-à-dire une hernie qui apparaît sur la cicatrice d'une chirurgie antérieure. Et là, c'est l'œil du chirurgien viscéral qui se réveille : "C'est ma passion ! Ce que j'aime dans la chirurgie viscérale, ce sont ces grosses éventrations. Ça donne lieu à des déformations intéressantes sur les scanners, que je trouve sympa à représenter."

L'exposition est à découvrir jusqu'au 9 février dans le hall Jean Monnet du CHU de Nantes. © Radio France - Anne Bertrand

Pierre Guéroult dit s'inspirer des dessins de Matisse ou Picasso, épurés et au trait léger. Patiente au CHU de Nantes, Hélène aime aussi le côté abstrait de cette peinture : "On voit le côté radiologie et après on voit d'autres choses apparaître, plus abstraites. Ça laisse l'imaginaire travailler. Ces ronds, par exemple, on dirait des formes d'îles sur une carte."

Pierre Guéroult - Gupy de son nom d'artiste - joue justement là dessus, l'abstraction pour le non-initié et le figuratif pour le médecin : "Dans cette expo, je voulais que quelqu'un qui ne connaisse rien à la médecine retrouve la beauté de l'image avec le grand fond noir, la texture qui attire l'œil. Et en même temps, je voulais une forme de vérité médicale qui fasse qu'un radiologue puisse se dire 'je reconnais ce que je vois tous les jours sur les scanners'."

"Même dans la médecine, il y a de l'art. Il suffit de regarder les choses avec un œil nouveau."

Brigitte, qui visite l'expo, s'avoue "touchée" par ces tableaux de viscères "car on ne se rend pas compte comment on est bien fait à l'intérieur et je trouve ça extraordinaire d'en faire une œuvre d'art. Peut-être qu'on a de très jolis reins ? Ou pas mais ce n'est pas grave !" Cette infirmière à la retraite interpelle l'artiste : "Vous êtes vous-même chirurgien ? C'est pour nous dire comment on est que vous avez fait ça ?" Pierre Guéroult répond que c'est pour montrer aux gens que "même dans la médecine, il y a de l'art. Il suffit de regarder les choses avec un œil nouveau." Le jeune homme a déjà fait une exposition au CHU de Nantes en 2017, une série de gouaches très colorées représentant le bloc opératoire.

Pierre Guéroult peint, en parallèle de ses études de médecine, depuis plus de 10 ans. Il est exposé dans une galerie d'art contemporain à Nantes et il vend de plus en plus de tableaux. Son professeur d'arts plastiques à l'Externat des Enfants Nantais, apprenant qu'il souhaitait faire des études de médecine, s'était écrié : "Mais pourquoi ne fais-tu pas les Beaux-Arts ?" La phrase lui est restée : "Ça m'avait marqué car à aucun moment je n'avais envisagé de faire ça de ma vie. J'ai fait le choix de faire médecine et de garder la peinture comme un passe-temps car l'inverse n'est pas possible", conclut-il dans un éclat de rire.

