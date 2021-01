Chizé : un jeune apprenti malien roi de la galette briochée

Ce que Daouda Drame aime le plus dans la boulangerie c'est "façonner les baguettes "tradition'". Mais c'est pour sa galette briochée que cet apprenti à la boulangerie de Yannis Jauzelon à Chizé dans les Deux-Sèvres, a été couronné au niveau départemental le 3 décembre 2020. Fierté de ses collègues et de son patron Yannis Jauzelon : "On est forcément fiers quand on forme des jeunes de les voir aboutir sur un concours, c'est la première marche sur une équipe de neuf apprentis dans l'entreprise ça motive aussi les autres".

Ce lundi, Daouda Drame participe à la finale régionale organisée à Limoges. "On va partir pour gagner aussi", lance le jeune garçon de 16 ans, motivé. Pas vraiment de secret pour sa galette si ce n'est le façonnage au coude. "On les boule bien, avec le coude on vient faire un trou au milieu et après on vient les écarter", raconte Sylvain Phélipot, son maître d'apprentissage.

Découverte de la boulangerie lors d'un stage de 3e

Un beaucoup parcours pour ce jeune qui raconte être arrivé en France en janvier 2019. A Toulouse d'abord où il est aidé par une association. Il est ensuite pris en charge dans une famille d’accueil de Villefollet dans le sud Deux-Sèvres. Scolarisé en 3e, il découvre le monde du pain et de la brioche. "On a fait des stages au mois de janvier et je me suis boulanger je vais voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas", explique l'adolescent qui, quand il ne fait pas fonctionner le pétrin, joue au foot "milieu droit" au club de Val-de-Boutonne.

Ses projets ? "J'ai pas encore réfléchi à ce que je voulais faire mais je vais passer un CAP l'année prochaine". Et avoir un jour sa propre boulangerie ? "Si c'est possible oui", répond-il timidement.