Chloë, la super coiffeuse de St-Gemmes-le-Robert, de retour en Mayenne après son sacre parisien

Dimanche dernier, à Paris, la jeune fille a remporté la médaille d'or d'un concours dans la catégorie coiffure masculine. A 17 ans, Chloë Lambert est ainsi devenue la meilleure apprentie de France. Ce jeudi 14 septembre, elle a fait son retour dans le salon où elle exerce.

A St-Gemmes-le-Robert, paisible bourgade de la campagne mayennaise, dans les Coëvrons, on est fier de cette jeune fille promise à une éclatante carrière professionnelle. Les clientes la félicitent. Sa maman, Régine, la gérante du salon, Laëtitia, sa formatrice, sont aujourd'hui les femmes les plus heureuses du monde. Une récompense méritée tant Chloë travaille avec détermination pour réussir : "pour l'instant je ne réalise pas trop, on verra par la suite. Je ne m'attendais pas à gagner. Je suis très contente".

VIDÉO La jeune Mayennaise Chloë Lambert, meilleure apprentie coiffeuse de France, de retour dans le salon de St-Gemmes-le-Robert #Mayennepic.twitter.com/gk08uyPJxg — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 14, 2017

Chloë va désormais poursuivre sa formation. Elle explique avoir encore plein de choses à apprendre pour devenir une vraie pro de la coupe.

La meilleure apprentie de France en action © Radio France

Une fois sa formation achevée, dans trois ans, elle quittera la Mayenne pour s'installer dans une grande ville. Les propositions de travail ne manqueront pas c'est certain.